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Синоптик Варакин спрогнозировал дождь в понедельник в Москве

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Анастасия Белоусова
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал в беседе с RT о погоде в Москве и области на следующей неделе.
Синоптик Варакин спрогнозировал дождь в понедельник в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«С понедельника мы ждём приближения фронтальных зон, на следующей неделе понедельник окажется самым тёплым днём в Москве и в Подмосковье. До +6...+9 °C. Выпадет от 15% до 20% нормы месячных осадков, потому что это будет тёплый сектор, несмотря на то что сегодня выпал снег, но именно в понедельник температура будет выше нормы», — поделился он.

По словам Варакина, во второй половине недели осадков не ожидается.

«Температура будет ниже нормы. Ночные часы от 0 до -5 °C, местами до -4...-7 °C. Днём около 0 °C. По области -2...+2 °C. На дорогах возможна гололедица», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что среднее время установления постоянного снежного покрова в Центральной России — конец ноября.

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