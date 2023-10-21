Синоптик Шувалов: снежный покров в центре России ожидается в конце ноября

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что среднее время установления постоянного снежного покрова в Центральной России — конец ноября.

«Снег сейчас может выпасть кое-где: Ярославская, Тверская, Костромская области, но лечь он не ляжет. Постоит два-три дня и сойдёт на нет», — сказал он в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, чтобы выпавший снег не таял, среднесуточная температура воздуха должна быть близка к 0 °С, должно быть умеренное или большое количество осадков в виде снега.

«Как правило, траектории циклонов в ноябре таковы, что приносят достаточно хорошее количество осадков в твёрдой фазе», — добавил Шувалов.

Также стало известно, что на территории Приуральского, Шурышкарского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа в воскресенье, 22 октября, ожидается ветер с порывами до 20 м/с, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Главное управление МЧС России по ЯНАО просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период», — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что на юге европейской части страны сохраняется по-настоящему летняя погода.