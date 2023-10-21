Вильфанд: на юге европейской России сохраняется летняя погода

Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд заявил, что на юге европейской части страны сохраняется по-настоящему летняя погода.

«Есть регионы, где пока ещё никаких признаков зимы нет, — это юг европейской России, Краснодарский край, Крым. Там в выходные дни и в понедельник погода потрясающая. Настоящая летняя. Температура преимущественно +24...+28 °С и даже до +30 °С в континентальных районах», — сказал он в беседе с URA.RU.

Вместе с тем, отметил эксперт, температура воды заметно понизилась. К примеру, в Крыму она составляет +14...+17 °С, на Черноморском побережье +16...+18 °С.

«Сейчас ультрафиолетовый индекс маленький, и это означает, что ультрафиолет полезный, не вредный», — добавил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.