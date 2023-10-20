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Игорь Золотовицкий рассказал о выставке в честь 80-летия Школы-студии МХАТ

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Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий рассказал подробности о выставке в честь 80-летия учреждения, которая проходит с 14 октября в «Новом Манеже».
Игорь Золотовицкий рассказал о выставке в честь 80-летия Школы-студии МХАТ
  • РИА Новости

«Планируется, что эта выставка продлится до 28 октября, однако уже ведутся разговоры о том, чтобы её продлить. На ней рассказывается про все факультеты, про всю историю Школы-студии МХАТ, начиная с идей Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Представлены фотографии всех выпускников начиная с 1947 года», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, выставка рассказывает и о знаменитых педагогах, среди которых Василий Топорков, Александр Карев, Роман Козак и Дмитрий Брусникин.

«Дальше у нас идёт сад художников за 80-летнюю историю постановочного факультета — представлены макеты действующих художников, которые были выпускниками школы-студии или преподавали в школе-студии, от Валерия Левенталя до сегодняшних выпускников», — отметил Золотовицкий.

Он добавил, что 18 ноября на большой сцене МХАТ представят спектакль об истории школы-студии.

Ранее сообщалось, что пять театров из Татарстана стали номинантами на российскую национальную театральную премию «Золотая маска».

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