Игорь Золотовицкий рассказал о выставке в честь 80-летия Школы-студии МХАТ
- РИА Новости
«Планируется, что эта выставка продлится до 28 октября, однако уже ведутся разговоры о том, чтобы её продлить. На ней рассказывается про все факультеты, про всю историю Школы-студии МХАТ, начиная с идей Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Представлены фотографии всех выпускников начиная с 1947 года», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, выставка рассказывает и о знаменитых педагогах, среди которых Василий Топорков, Александр Карев, Роман Козак и Дмитрий Брусникин.
«Дальше у нас идёт сад художников за 80-летнюю историю постановочного факультета — представлены макеты действующих художников, которые были выпускниками школы-студии или преподавали в школе-студии, от Валерия Левенталя до сегодняшних выпускников», — отметил Золотовицкий.
Он добавил, что 18 ноября на большой сцене МХАТ представят спектакль об истории школы-студии.
Ранее сообщалось, что пять театров из Татарстана стали номинантами на российскую национальную театральную премию «Золотая маска».