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На «Большом фестивале мультфильмов» покажут «Тайну третьей планеты»

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Восстановленную версию картины «Тайна третьей планеты» продемонстрируют в рамках «Большого фестиваля мультфильмов». Смотр откроется 27 октября и продлится до 9 ноября.
На «Большом фестивале мультфильмов» покажут «Тайну третьей планеты»
  • Gettyimages.ru

Как рассказали в пресс-службе «Союзмультфильма», показ приурочат к 75-му юбилею художника-постановщика ленты Натальи Орловой. Она реконструировала оригинальный цвет фильма, копию которого подготовили специально для кинотеатрального релиза.

Сообщается, что Орлова встретится со зрителями до начала демонстрации картины.

Кроме того, в рамках фестиваля покажут ленты «Омичка», «Школа ёлок» , «Носки для звезды», «Лентяйка Василиса», «Крылья для друга» и многие другие проекты.

Вместе с тем в рамках смотра известный советский и российский мультипликатор и режиссёр Юрий Норштейн зачитает лекцию «Искусство как преображение мира» в Третьяковской галерее.

«Большой фестиваль мультфильмов» уже 17 лет выполняет очень важную просветительскую и культурную функцию, представляя многообразие отечественной и зарубежной анимации по всей стране, вдохновляя множество талантливых авторов на творчество и на карьеру в области анимации, а также оставаясь важнейшей площадкой по обмену опытом, диалогу внутри индустрии», — приводит пресс-служба студии слова председателя Совета директоров «Союзмультфильма» Юлианы Слащёвой.

Ранее сообщалось, что в Сербии пройдёт фестиваль российского кино и анимации «Мир чудес».

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