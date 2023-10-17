«Это язык мира»: продюсер рассказала о фестивале российского кино и анимации «Мир чудес» в Сербии

В Сербии с 27 по 31 октября пройдёт фестиваль российского кино и анимации под названием «Мир чудес». В числе организаторов смотра — Киностудия имени Горького, «Союзмультфильм» и сербское отделение Международного фонда духовного единства народов. По словам продюсера фестиваля и кинообозревателя Сусанны Альпериной, событие выросло из Первого Балканского фестиваля мультфильмов, который проводился в 2021 году. В этот раз смотр будет масштабнее и пройдёт на нескольких площадках в Белграде. Подробности — в материале RT.

В Белграде 27 октября стартует фестиваль российского кино и анимации «Мир чудес», который продлится пять дней. Организаторами события выступили «Союзмультфильм» и Киностудия имени Горького совместно с Россотрудничеством, изданием «Российская газета» и сербским отделением Международного фонда духовного единства народов.

Во время мероприятия зрители смогут увидеть множество российских кинопроектов 2022 и 2023 годов, созданных или сопродюсированных Киностудией имени Горького.

Как рассказала RT кинообозреватель и один из продюсеров мероприятия Сусанна Альперина, «Мир чудес» появился из Первого Балканского фестиваля мультфильмов, проходившего в 2021 году в трёх странах.

«Это первая ласточка, но уже на подготовленной почве, потому что в 2021 году мы провели Первый Балканский фестиваль мультфильмов, я его как раз продюсировала, и он у нас тогда занял три страны: Хорватию, Черногорию и Сербию. Сейчас в силу политической ситуации у нас осталась одна Сербия, — отметила Альперина. — К счастью, именно потому что бренд уже знают, потому что мы уже проводили там фестиваль и у нас есть люди, с которыми мы сотрудничаем, появилась возможность провести второй фестиваль».

Продюсер уточнила, что в 2023 году программа смотра стала намного обширнее и сам кинофестиваль вырос и укрепился.

«В этот раз мы будем показывать не только мультфильмы, но и детско-юношеское кино. Программу мы составляли вместе. Я выступаю продюсером фестиваля, но тоже принимала участие в составлении программы, потому что у меня есть фестивали, в которых я фигурирую как программный директор. Но основную часть составлял Павел Шведов, один из лучших знатоков анимации, — рассказала Альперина. — Если в первый раз мы показывали только проекты «Союзмультфильма», то сейчас покажем ленты и других студий, мы взяли ещё и детские фильмы, которые в последнее время государство активно поддерживает».

В частности, в программу фестиваля вошли приключенческая комедия Егора Кончаловского «Мой папа — вождь» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, фантастическая картина «Календарь ма(й)я» Виктории Фанасютиной, основанная на бестселлере писательницы Виктории Ледерман, а также триллер «Кукольник» Сергея Кузнецова и Романа Амслера о сёстрах, которых настигла беда после посещения странного дома. Кроме того, покажут семейный детектив Элины Суни «Чижик-Пыжик возвращается» о школьниках, спасающих украденный памятник Чижика-Пыжика, и фэнтези «Баба-яга спасает мир» Карена Захарова с Людмилой Артемьевой в главной роли.

Помимо прочего, на смотре будут показаны короткометражные мультипликационные проекты, созданные студией «Союзмультфильм», в частности лента «Виват, мушкетёры!» Антона Дьякова, получившая «Премию мо­лодой а­уди­тории» на 42-м Международном анимационном фестивале в Анси, лауреат «Золотого орла» и «Ники» «Два трамвая» Светланы Андриановой, «Тёплая звезда» Анны Кузиной и «Белоснежье» Ирины Эльшанской, удостоившийся награды «Выбор жюри» на Международном анимационном фестивале в Париже в 2018 году. Помимо прочего, зрители из Сербии смогут увидеть короткие метры про любимого многими персонажа — Чебурашку.

Кадр из мультфильма «Виват, мушкетёры!»

© kinopoisk.ru

Для посетителей помладше будут организованы различные мастер-классы и активные виды деятельности. Как пояснила Альперина, событие развернётся сразу в нескольких местах: на площадках «Русского дома» и культурного центра Општины Земун, а также на территории Международной Белградской книжной ярмарки — одного из важных событий книжного бизнеса в Балканском регионе.

«Мы проводим фестиваль на лояльных площадках. Уже во время подготовки мы узнали, что в Белграде будет проходить книжная ярмарка, мы с ними скооперировались. Они наши партнёры», — отметила продюсер, уточнив, что, возможно, будут задействованы и другие площадки.

Сама Альперина также будет присутствовать на событии. Помимо прочего, посетят мероприятие генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев и историк анимации Павел Шведов.

«Сделать сегодня такой фестиваль очень непросто, но мы взяли этот бренд — «Мир чудес» — Киностудии имени Горького. Нам показалось, что это красивое международное название, понятное на всех языках. И на сербском оно очень красиво звучит — «Свет чуда», мне очень нравится перевод. Оно помогает найти коммуникацию к детям. Это язык мира», — заявила Альперина.

Организаторы не планируют останавливаться на достигнутом: они стремятся сделать мероприятие международным и проводить его в других странах.

«По нашему замыслу проведение фестиваля заложит фундамент для серии международных детско-юношеских фестивалей кино и анимации под объединяющим названием «Мир чудес», — цитирует пресс-служба «Союзмультфильма» слова гендиректора Киностудии имени Горького Юлианы Слащёвой.

По её словам, визуальный язык доступен и понятен каждому, поэтому он лучше всего способствует объединению и диалогу между народами.