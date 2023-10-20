Спасатели предупредили о снегопаде и усилении ветра до 15 м/с в Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
«По данным челябинского Гидрометцентра, днём 21 октября на территории региона ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололёд, метели. Порывы ветра — до 15 м/с», — говорится в сообщении.
Ухудшение погоды ожидается и в Ямало-Ненецком автономном округе, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональное МЧС. В субботу в шести районах ветер может усилиться до 17—22 м/с. На остальной территории региона — от 7 до 12 м/с.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какой будет погода в ноябре в разных регионах страны.