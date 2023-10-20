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Спасатели предупредили о снегопаде и усилении ветра до 15 м/с в Челябинской области

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В субботу, 21 октября, в Челябинской области прогнозируются метели и снегопад, также возможен гололёд.
Спасатели предупредили о снегопаде и усилении ветра до 15 м/с в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«По данным челябинского Гидрометцентра, днём 21 октября на территории региона ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, гололёд, метели. Порывы ветра — до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Ухудшение погоды ожидается и в Ямало-Ненецком автономном округе, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональное МЧС. В субботу в шести районах ветер может усилиться до 17—22 м/с. На остальной территории региона — от 7 до 12 м/с.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какой будет погода в ноябре в разных регионах страны.

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