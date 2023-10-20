В Курганской области предупредили о снеге с дождём

Жителей Курганской области предупредили о снеге с дождём и возможном гололёде.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Центр управления регионом.

По прогнозу синоптиков, в выходные 21—22 октября ожидаются понижение температуры, мокрый снег и гололёд.

Водителей призвали использовать зимние шины, соблюдать правила дорожного движения и по возможности не ездить на большие расстояния.

Также стало известно, что в Удмуртии утром и вечером 21 октября местами ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Пешеходам рекомендовано носить светоотражательные элементы, водителям — сбрасывать скорость рядом со школами и детскими садами.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, когда в Москве выпадет снег.