Психолог Полина посоветовала не переедать в осенний сезон

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина посоветовала правильно питаться в осенний сезон и не переедать.

«Универсальный рецепт сохранения стройности — правильно и в меру питаться. Избегайте переедания. Замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Хлеб — на хлебцы и снеки из злаков, пирожные и шоколад — на сезонные фрукты и сухофрукты», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, можно обратить внимание на овощи и ягоды шоковой заморозки, которые являются отличным источником витаминов, минералов и клетчатки.

«Ешьте капусту, цитрусовые, пейте побольше воды», — рекомендовала Полина.

Также она напомнила о регулярной физической активности. Как отметила эксперт, достаточно просто много ходить пешком.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.