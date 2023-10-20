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Психолог Полина посоветовала не переедать в осенний сезон

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Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина посоветовала правильно питаться в осенний сезон и не переедать.
Психолог Полина посоветовала не переедать в осенний сезон
  • Gettyimages.ru

«Универсальный рецепт сохранения стройности — правильно и в меру питаться. Избегайте переедания. Замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Хлеб — на хлебцы и снеки из злаков, пирожные и шоколад — на сезонные фрукты и сухофрукты», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, можно обратить внимание на овощи и ягоды шоковой заморозки, которые являются отличным источником витаминов, минералов и клетчатки.

«Ешьте капусту, цитрусовые, пейте побольше воды», — рекомендовала Полина.

Также она напомнила о регулярной физической активности. Как отметила эксперт, достаточно просто много ходить пешком.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.

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