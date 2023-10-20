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В Ульяновской области ожидается дождь и усиление ветра до 14 м/с в выходные

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В Ульяновской области спрогнозировали облачную погоду в ближайшие сутки. И ночью, и днём возможны умеренные, местами сильные дожди.
В Ульяновской области ожидается дождь и усиление ветра до 14 м/с в выходные
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Приволжское УГМС.

Ночью 0...+5 °С, ветер 5—10 м/с. Днём 21 октября ветер усилится до 9—14 м/с. Температура воздуха +2…+7 °С.

В воскресенье, 22 октября, осадки прекратятся. При прояснениях ночью и утром похолодает до -5 °С. Днём +2...+7 °С.

Также стало известно, что в Приморском крае в выходные среднесуточные температуры будут ниже климатической нормы, передаёт zr.media со ссылкой на Примгидромет. Также ожидаются осадки, в основном мокрый снег.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, когда в Москве выпадет снег.

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