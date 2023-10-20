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На портале «Узнай Москву» появился маршрут в честь 80-летия Школы-студии МХАТ

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На портале «Узнай Москву» появился новый авторский маршрут по случаю 80-летия Школы-студии МХАТ. Его подготовил ректор школы-студии, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий.
На портале «Узнай Москву» появился маршрут в честь 80-летия Школы-студии МХАТ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Школа-студия открылась при Московском Художественном театре 20 октября 1943 года по инициативе Владимира Немировича-Данченко.

Маршрут даст возможность взглянуть на столицу глазами Золотовицкого, уточнили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

В экскурсию включены Камергерский переулок и школа-студия при Художественном театре, где начался творческий путь артиста, Дегтярный переулок, где когда-то располагалось общежитие студентов-мхатовцев, и др. Заканчивается маршрут у Дома на набережной, где жила народная артистка РСФСР Кира Головко, педагог Школы-студии МХАТ.

Ранее сообщалось, что на портале «Узнай Москву» ко Дню учителя появился маршрут, посвящённый великим педагогам.

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