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На Ставрополье спрогнозировали +27 °С в выходные

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На Ставрополье в выходные 21—22 октября воздух прогреется до +27 °С. Будет солнечно и ясно.
На Ставрополье спрогнозировали +27 °С в выходные
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В субботу, 21 октября, температура воздуха составит +22...+27 °С. Ожидаются порывы ветра до 10 м/с.

В воскресенье, 22 октября, до +26 °С. Ветер 5—10 м/с.

Тем временем в Башкирии в выходные прогнозируются мокрый снег и дожди, передаёт mkset.ru со ссылкой на Башгидрометцентр.

По прогнозу температура воздуха ночью 21 октября опустится до -3 °С, а днём поднимется до +8 °С.

В воскресенье, 22 октября, возможны гололёд и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Температура воздуха днём опустится до 0 °С.

Ранее сообщалось, что в Курганской области синоптики спрогнозировали мокрый снег 22 октября.

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