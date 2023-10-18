Синоптик Шувалов спрогнозировал мороз до -3 °С в столичном регионе в выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в выходные в столичном регионе ожидается морозная погода.

«На выходных, особенно в воскресенье, будет первый хороший мороз в Москве и в Подмосковье. Я думаю, что отрицательные значения температуры ночью и утром будут в самой столице до -2…-3 °С, а по области местами до -5…-6 °С», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, снегопад обойдёт Москву стороной, так как самый продолжительный и сильный дождь прогнозируется в четверг, а в пятницу он постепенно будет заканчиваться.

Со своей стороны, синоптик Александр Колесов рассказал, что в Санкт-Петербурге начинается постепенный переход к отрицательным температурам, передаёт «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал Колесова.

По словам синоптика, в регион входит холодная воздушная масса, поэтому можно начать готовиться к мокрому снегу.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что среднесуточная температура воздуха в Московской области будет устойчиво ниже +5 °С, поэтому тем, кто выезжает утром, нужно перейти на зимнюю резину.