Фестиваль «Музыка души» состоится в Подольске
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.
Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, композитора Эдуарда Колмановского.
Фестиваль организован при поддержке областного Минкульта, администрации Подольска, Союза композиторов России и общественной организации «Музыкальное общество Московской области».
Ранее сообщалось, что в Твери 20—22 октября в библиотеке им. Горького пройдёт фестиваль «Книжный переплёт».