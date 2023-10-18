Фестиваль «Музыка души» состоится в Подольске

Московский областной фестиваль музыкальных коллективов и исполнителей «Музыка души» пройдёт 21 октября в Подольске. В нём примут участие солисты и хоровые коллективы из Подмосковья, Москвы и Нижнего Новгорода.

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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма. Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения народного артиста СССР, композитора Эдуарда Колмановского. Фестиваль организован при поддержке областного Минкульта, администрации Подольска, Союза композиторов России и общественной организации «Музыкальное общество Московской области». Ранее сообщалось, что в Твери 20—22 октября в библиотеке им. Горького пройдёт фестиваль «Книжный переплёт».