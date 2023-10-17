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Книжный фестиваль пройдёт в Твери 20—22 октября

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В Твери 20—22 октября в библиотеке им. Горького пройдёт фестиваль «Книжный переплёт». Для гостей подготовлены девять тематических площадок.
Книжный фестиваль пройдёт в Твери 20—22 октября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Помимо традиционных площадок «Проза», «Поэзия», «Своя тема», «Детская», «Мастер-классы» и «Молодёжная», будут открыты ещё три: «Музейная», «Педагогическая», «Читатель — В твёрдом переплёте».

На фестивале ожидаются издатели и писатели из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.

Также стало известно, что 28 октября в Крыму в бухте Капсель под Судаком пройдёт «Зелёный фестиваль», передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.

Как заявляют власти, посетителей ждёт обширная культурно-образовательная программа с экскурсиями, экологическими мастер-классами, ярмаркой крымских мастеров.

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль «Сказочный мир» будет проходить в Тюменской области с 24 по 27 октября.

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