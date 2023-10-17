Книжный фестиваль пройдёт в Твери 20—22 октября
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Помимо традиционных площадок «Проза», «Поэзия», «Своя тема», «Детская», «Мастер-классы» и «Молодёжная», будут открыты ещё три: «Музейная», «Педагогическая», «Читатель — В твёрдом переплёте».
На фестивале ожидаются издатели и писатели из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны.
Также стало известно, что 28 октября в Крыму в бухте Капсель под Судаком пройдёт «Зелёный фестиваль», передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.
Как заявляют власти, посетителей ждёт обширная культурно-образовательная программа с экскурсиями, экологическими мастер-классами, ярмаркой крымских мастеров.
Ранее сообщалось, что театральный фестиваль «Сказочный мир» будет проходить в Тюменской области с 24 по 27 октября.