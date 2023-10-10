Театральный фестиваль «Сказочный мир» пройдёт 24—27 октября в Тюменской области
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Среди участников — Тюменский театр кукол, Челябинский театр кукол им. В. Вольховского, Челябинский театр «Золотой петушок», Екатеринбургский театр кукол, Ханты-Мансийский театр кукол, Сургутский театр «Петрушка», Курганский театр «Гулливер».
Показы запланированы в Тюмени, Тобольске и Ишиме, а также в Тюменском, Тобольском, Армизонском, Аромашевском, Упоровском, Вагайском и Юргинском районах.
Ранее RIA56 сообщало, что международный джаз-фестиваль «Евразия» состоится в Оренбурге 13—14 октября. Его посвятят 95-летию со дня рождения создателя этого мероприятия, композитора Юрия Саульского.