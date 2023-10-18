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Осенний маркет современного искусства пройдёт в столице 21—22 октября

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В Москве 21—22 октября пройдёт маркет современного искусства Win-Win. Для участия подано свыше 600 заявок.
Осенний маркет современного искусства пройдёт в столице 21—22 октября
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На мероприятии гости смогут приобрести живопись, графику, скульптуры, а также необычные книги.

Маркет будет работать с 13:00 до 22:00 на трёх площадках центра современного искусства «Винзавод» — в цехе Белого, цехе Красного и Винтажном зале. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что на Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка, посвящённая архитекторам Владимиру Шухову и Алексею Щусеву.

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