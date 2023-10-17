На Гоголевском бульваре открылась фотовыставка в честь Щусева и Шухова
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
Экспозиция приурочена к 150-летию со дня рождения Щусева и 170-летию со дня рождения Шухова.
В первом разделе выставки представлены эскизы работ Щусева, среди которых Казанский вокзал в Москве и храм Сергия Радонежского на Куликовом поле.
Во втором разделе можно увидеть эскизы сетчатых конструкций Шухова, которые архитектор представил в 1896 году на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в центрах госуслуг Москвы открыли выставку «История профессионального образования», подготовленную столичным Главархивом совместно с офисами «Мои документы».