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В Пермском крае подвели итоги противопожарного сезона

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства 18 октября подвёл итоги противопожарного сезона 2023 года.
В Пермском крае подвели итоги противопожарного сезона
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Как отметил глава региона, при общем увеличении количества природных пожаров почти 90% возгораний было устранено в первые сутки.

Также пожарные Пермского края помогали своим коллегам из Свердловской области и Республики Коми.

«Это означает, что наши противопожарные службы справились на оценку «хорошо». Мы смотрели ситуацию в соседних регионах, и хорошо, что смогли помочь с тушением пожаров нашим уважаемым соседям», — заявил Махонин.

Кроме того, на заседании было отмечено, что пожароопасный сезон для региона был одним из самых сложных за последние пять лет. Он длился дольше обычного — 173 дня, что на 20 дней больше, чем в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Приморье ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров.

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