В Пермском крае подвели итоги противопожарного сезона
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Как отметил глава региона, при общем увеличении количества природных пожаров почти 90% возгораний было устранено в первые сутки.
Также пожарные Пермского края помогали своим коллегам из Свердловской области и Республики Коми.
«Это означает, что наши противопожарные службы справились на оценку «хорошо». Мы смотрели ситуацию в соседних регионах, и хорошо, что смогли помочь с тушением пожаров нашим уважаемым соседям», — заявил Махонин.
Кроме того, на заседании было отмечено, что пожароопасный сезон для региона был одним из самых сложных за последние пять лет. Он длился дольше обычного — 173 дня, что на 20 дней больше, чем в 2022 году.
Ранее сообщалось, что в Приморье ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров.