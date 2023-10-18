В Пермском крае подвели итоги противопожарного сезона

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства 18 октября подвёл итоги противопожарного сезона 2023 года.

Об этом сообщает URA.RU.

Как отметил глава региона, при общем увеличении количества природных пожаров почти 90% возгораний было устранено в первые сутки.

Также пожарные Пермского края помогали своим коллегам из Свердловской области и Республики Коми.

«Это означает, что наши противопожарные службы справились на оценку «хорошо». Мы смотрели ситуацию в соседних регионах, и хорошо, что смогли помочь с тушением пожаров нашим уважаемым соседям», — заявил Махонин.

Кроме того, на заседании было отмечено, что пожароопасный сезон для региона был одним из самых сложных за последние пять лет. Он длился дольше обычного — 173 дня, что на 20 дней больше, чем в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Приморье ввели режим повышенной готовности из-за природных пожаров.