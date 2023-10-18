Треть россиян обновляют мебель и декор раз в три — пять лет
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «ВсеИнструменты.ру».
По словам 26% опрошенных, они меняют мебель реже одного раза в пять лет. Раз в три года обновляют квартиру 13%, а каждый год — 7% респондентов. 18% россиян ещё ни разу не меняли мебель в квартире.
Интерьер квартиры 45% опрошенных меняют из-за того, что он просто надоел. 39% — из-за поломки мебели или потери внешнего вида. Ещё 25% обновляют мебель при новоселье.
Сумму 50—100 тыс. рублей на замену мебели и декора готовы потратить 26% опрошенных. 22% планируют уложиться в 100—150 тыс. рублей, 19% — от 150 до 200 тыс. рублей, ещё 21% опрошенных рассчитывают потратить до 50 тыс. рублей.
Ранее эксперт рынка недвижимости Москвы Валерий Летенков рассказал, какие существуют скрытые риски при приобретении квартиры.