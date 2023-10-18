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Треть россиян обновляют мебель и декор раз в три — пять лет

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Согласно новому исследованию, 36% россиян заявили, что обновляют мебель и декор примерно раз в три — пять лет.
Треть россиян обновляют мебель и декор раз в три — пять лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «ВсеИнструменты.ру».

По словам 26% опрошенных, они меняют мебель реже одного раза в пять лет. Раз в три года обновляют квартиру 13%, а каждый год — 7% респондентов. 18% россиян ещё ни разу не меняли мебель в квартире.

Интерьер квартиры 45% опрошенных меняют из-за того, что он просто надоел. 39% — из-за поломки мебели или потери внешнего вида. Ещё 25% обновляют мебель при новоселье.

Сумму 50—100 тыс. рублей на замену мебели и декора готовы потратить 26% опрошенных. 22% планируют уложиться в 100—150 тыс. рублей, 19% — от 150 до 200 тыс. рублей, ещё 21% опрошенных рассчитывают потратить до 50 тыс. рублей.

Ранее эксперт рынка недвижимости Москвы Валерий Летенков рассказал, какие существуют скрытые риски при приобретении квартиры.

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