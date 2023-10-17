В Татарстане направили 4 млрд рублей на реставрацию объектов культурного наследия

Председатель комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал о финансировании реставрации памятников культуры в регионе.

Об этом сообщает «Реальное время».

«Только в текущем году в зоне внимания архитекторов-реставраторов более 30 памятников. На их сохранение из бюджета направлено почти 4 млрд рублей», — заявил Гущин.

Он также отметил, что финансирование работ ведётся с учётом приоритетных задач и технического состояния объектов.

Ранее НСН сообщала, что на Доме геологов в Москве отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд».