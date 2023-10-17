В Татарстане направили 4 млрд рублей на реставрацию объектов культурного наследия
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Об этом сообщает «Реальное время».
«Только в текущем году в зоне внимания архитекторов-реставраторов более 30 памятников. На их сохранение из бюджета направлено почти 4 млрд рублей», — заявил Гущин.
Он также отметил, что финансирование работ ведётся с учётом приоритетных задач и технического состояния объектов.
Ранее НСН сообщала, что на Доме геологов в Москве отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд».