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В Татарстане направили 4 млрд рублей на реставрацию объектов культурного наследия

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Председатель комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал о финансировании реставрации памятников культуры в регионе.
В Татарстане направили 4 млрд рублей на реставрацию объектов культурного наследия
  • Gettyimages.ru
  • © Andrey_Ivanov

Об этом сообщает «Реальное время».

«Только в текущем году в зоне внимания архитекторов-реставраторов более 30 памятников. На их сохранение из бюджета направлено почти 4 млрд рублей», — заявил Гущин.

Он также отметил, что финансирование работ ведётся с учётом приоритетных задач и технического состояния объектов.

Ранее НСН сообщала, что на Доме геологов в Москве отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд».

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