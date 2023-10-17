В Театре Моссовета покажут рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда. 33 года на сцене»
- Кадр из спектакля «Иисус Христос — суперзвезда»
- © Театр Моссовета
«Спектакль Театра Моссовета «Иисус Христос — суперзвезда», ставший первой постановкой прославленной рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса в России, в 2023 году отмечает своё 33-летие. Поэтому мы решили сделать подарок для всех его поклонников. 22 октября спектакль, на котором выросло не одно поколение зрителей, пройдёт в эксклюзивном формате: на сцену выйдут все составы исполнителей, играющие сегодня в этой постановке», — заявили в пресс-службе театра.
В роли Иисуса выступят Валерий Анохин, Михаил Панфёров, Евгений Вальц, Марии Магдалины — Ирина Климова, Екатерина Гусева, Анастасия Макеева, Иуды — Валерий Ярёменко, Андрей Богданов, Александр Емельянов, Понтия Пилата — Александр Бобровский и Валерий Сторожик.
Ранее в Театре Моссовета начался показ спектакля «Бременские музыканты».