В Театре Моссовета покажут рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда. 33 года на сцене»

На сцене Театра имени Моссовета состоится специальный показ рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Он приурочен к 33-летию спектакля, поставленного Павлом Хомским.

«Спектакль Театра Моссовета «Иисус Христос — суперзвезда», ставший первой постановкой прославленной рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса в России, в 2023 году отмечает своё 33-летие. Поэтому мы решили сделать подарок для всех его поклонников. 22 октября спектакль, на котором выросло не одно поколение зрителей, пройдёт в эксклюзивном формате: на сцену выйдут все составы исполнителей, играющие сегодня в этой постановке», — заявили в пресс-службе театра.

В роли Иисуса выступят Валерий Анохин, Михаил Панфёров, Евгений Вальц, Марии Магдалины — Ирина Климова, Екатерина Гусева, Анастасия Макеева, Иуды — Валерий Ярёменко, Андрей Богданов, Александр Емельянов, Понтия Пилата — Александр Бобровский и Валерий Сторожик.

Ранее в Театре Моссовета начался показ спектакля «Бременские музыканты».