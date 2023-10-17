Узнать больше

Юрий Гальцев рассказал о премьерных спектаклях Театра эстрады имени Райкина

Короткая ссылка
Художественный руководитель санкт-петербургского Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев рассказал, что в течение года артисты сыграли три премьеры.
Юрий Гальцев рассказал о премьерных спектаклях Театра эстрады имени Райкина
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Smyshlyaev

«Если про русскую драму, то у нас вышел спектакль по Островскому, по Гоголю «Ревизор». Буквально на протяжении одного года мы сыграли три премьеры», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в театре молодая труппа.

«В 2010 году я набрал курс, в 2014-м выпустил, все остались работать в театре. Это великолепные, перспективные актёры, я их называю звёздочки. У нас 20 наименований спектаклей, где играют молодые актёры», — сообщил Гальцев.

Он добавил, что театр даёт 355 спектаклей в год.

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль «Сказочный мир» будет проходить в Тюменской области с 24 по 27 октября. Семь театров представят свои спектакли и проведут мастер-классы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить