Юрий Гальцев рассказал о премьерных спектаклях Театра эстрады имени Райкина

Художественный руководитель санкт-петербургского Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев рассказал, что в течение года артисты сыграли три премьеры.

«Если про русскую драму, то у нас вышел спектакль по Островскому, по Гоголю «Ревизор». Буквально на протяжении одного года мы сыграли три премьеры», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в театре молодая труппа.

«В 2010 году я набрал курс, в 2014-м выпустил, все остались работать в театре. Это великолепные, перспективные актёры, я их называю звёздочки. У нас 20 наименований спектаклей, где играют молодые актёры», — сообщил Гальцев.

Он добавил, что театр даёт 355 спектаклей в год.

Ранее сообщалось, что театральный фестиваль «Сказочный мир» будет проходить в Тюменской области с 24 по 27 октября. Семь театров представят свои спектакли и проведут мастер-классы.