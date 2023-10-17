Жигунов назвал шоумена Сивохо потрясающим юмористом
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«На самом деле мы с Сергеем были знакомы задолго до «Моей прекрасной няни». Мы часто пересекались на других съёмках, в программах и на театральных представлениях. Могу о нём сказать только хорошее: добрый, весёлый и очень талантливый парень», — заявил Жигунов в беседе с «Вечерней Москвой».
Он назвал Сивохо потрясающим юмористом, который мог скрасить даже самый пасмурный день.
По словам Жигунова, он давно не виделся с шоуменом и не знал о его проблемах со здоровьем.
Украинский шоумен Сергей Сивохо скончался в Германии из-за последствий хронического заболевания лёгких.