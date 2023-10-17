Представители украинского шоумена Сивохо подтвердили смерть артиста

Украинский шоумен Сергей Сивохо скончался в Германии из-за последствий хронического заболевания лёгких.

Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу артиста.

В сообщении говорится, что он скончался 17 октября в 05:40.

Данные о смерти Сивохо подтвердила также его подруга Светлана Бердецкая в своих соцсетях.

Ранее член Общественной палаты России, поэт, продюсер документальных фильмов Анна Ревякина заявила, что у Сивохо на фоне сепсиса произошла полиорганная недостаточность.

Она отмечала, что врачи намерены отключить его от системы поддержки жизни.