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Представители украинского шоумена Сивохо подтвердили смерть артиста

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Украинский шоумен Сергей Сивохо скончался в Германии из-за последствий хронического заболевания лёгких.
Представители украинского шоумена Сивохо подтвердили смерть артиста
  • РИА Новости

Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу артиста. 

В сообщении говорится, что он скончался 17 октября в 05:40.

Данные о смерти Сивохо подтвердила также его подруга Светлана Бердецкая в своих соцсетях.

Ранее член Общественной палаты России, поэт, продюсер документальных фильмов Анна Ревякина заявила, что у Сивохо на фоне сепсиса произошла полиорганная недостаточность.

Она отмечала, что врачи намерены отключить его от системы поддержки жизни.

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