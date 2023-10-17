Метеоролог Аухадеев: в Казани выпало почти вдвое меньше осадков в этом году
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«Такой ситуации не было никогда — это впервые за историю метеонаблюдений. То есть наши архивы не находят подобной настолько засушливой ситуации за 210 лет», — поделился специалист в беседе с «Бизнес Online».
По его словам, в сентябре выпало всего 9 мм осадков при месячной норме в 50 мм, то есть менее 20%.
Ранее сообщалось, что на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук в Приморском крае откроют лабораторию по изучению изменений климата.