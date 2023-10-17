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Метеоролог Аухадеев: в Казани выпало почти вдвое меньше осадков в этом году

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Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что в Казани с января по сентябрь выпало 240 мм осадков при норме в 420 мм.
Метеоролог Аухадеев: в Казани выпало почти вдвое меньше осадков в этом году
  • Gettyimages.ru
  • © RAndrey

«Такой ситуации не было никогда — это впервые за историю метеонаблюдений. То есть наши архивы не находят подобной настолько засушливой ситуации за 210 лет», — поделился специалист в беседе с «Бизнес Online».

По его словам, в сентябре выпало всего 9 мм осадков при месячной норме в 50 мм, то есть менее 20%.

Ранее сообщалось, что на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук в Приморском крае откроют лабораторию по изучению изменений климата.

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