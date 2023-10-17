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Синоптики спрогнозировали мокрый снег в Пермском крае

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Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в ближайшие дни. Ожидается похолодание, дожди и мокрый снег.
Синоптики спрогнозировали мокрый снег в Пермском крае
  • Gettyimages.ru
  • © Fabio Cremasco

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Тelegram-канал Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета.

«В среду, 18 октября, влияние тыловой части циклона принесёт небольшие дожди, на севере с мокрым снегом. В четверг, 19 октября, сохраняется влияние тыловой части циклона, местами выпадут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в Перми ожидаются небольшие осадки», — отмечается в сообщении.

В пятницу, 20 октября, ожидаются небольшие и умеренные осадки — на юге дождь, в центральной и северной частях региона мокрый снег.

Температура воздуха в крае в эти дни составит +1...+7 °С.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в конце недели в Москве возможны осадки в виде мокрого снега.

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