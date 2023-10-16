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Судья марафонов Саветников посоветовал не пить кофе перед пробежкой

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Судья Московского марафона, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Саветников выразил мнение, что перед пробежкой нежелательно пить кофе или чай.
Судья марафонов Саветников посоветовал не пить кофе перед пробежкой
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что также желательно более внимательно подходить к рациону накануне тренировки.

«Еда даёт нам энергию, которая позволяет в том числе тренироваться. Но пища имеет разную скорость переваривания», — пояснил эксперт.

В частности, нежелательна тяжёлая белковая пища, фастфуд, солёные, жирные и жареные блюда.

Рекомендуется обратить внимание на продукты со сложными углеводами, например на кашу на водной основе, макароны из твёрдых сортов пшеницы.

Для лёгкого перекуса за 40 минут до тренировки допустимы банан или сухофрукты.

«Что касается употребления жидкости, простую воду можно пить как до, так и во время тренировки. А вот кофе или чай не стоит пить позже чем за 40 минут до тренировки», — добавил эксперт.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.

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