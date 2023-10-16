Фитнес-тренер Кожевникова посоветовала изучать состав спортивного питания

Создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.

«Например, многие производители снеков пишут на упаковке «эко» или «без сахара». Однако очень важно читать состав на упаковке. Есть множество дополнительных подсластителей, которые зачастую бывают хуже простого сахара», — сказала она в беседе с НСН.

Что касается протеиновых батончиков, то ими не стоит постоянно заменять приём пищи, считает Кожевникова.

«Такие батончики не формируют мышечную массу и не делают тело рельефным. Кроме того, батончики не обеспечивают суточную норму белка», — пояснила она.

По её словам, завтрак должен быть полноценным и вкусным, а обед — умеренным и сбалансированным. В течение дня рекомендуется пить больше воды.

Ранее врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова в беседе с газетой «Известия» рассказала, что выпитые натощак один-два стакана воды способствуют профилактике ряда заболеваний.