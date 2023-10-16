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Фитнес-тренер Кожевникова посоветовала изучать состав спортивного питания

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Создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.
Фитнес-тренер Кожевникова посоветовала изучать состав спортивного питания
  • Gettyimages.ru
  • © Eva-Katalin

«Например, многие производители снеков пишут на упаковке «эко» или «без сахара». Однако очень важно читать состав на упаковке. Есть множество дополнительных подсластителей, которые зачастую бывают хуже простого сахара», — сказала она в беседе с НСН.

Что касается протеиновых батончиков, то ими не стоит постоянно заменять приём пищи, считает Кожевникова.

«Такие батончики не формируют мышечную массу и не делают тело рельефным. Кроме того, батончики не обеспечивают суточную норму белка», — пояснила она.

По её словам, завтрак должен быть полноценным и вкусным, а обед — умеренным и сбалансированным. В течение дня рекомендуется пить больше воды.

Ранее врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова в беседе с газетой «Известия» рассказала, что выпитые натощак один-два стакана воды способствуют профилактике ряда заболеваний.

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