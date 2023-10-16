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В Татарстане ожидается усиление ветра до 28 м/с 17 октября

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Штормовое предупреждение объявлено в Татарстане на вторник, 17 октября. Порывы ветра могут достигать 28 м/с.
В Татарстане ожидается усиление ветра до 28 м/с 17 октября
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По данным синоптиков, ночью 17 октября порывы южного, юго-западного ветра в Татарстане, в том числе и в Казани, усилятся до 15—19 м/с. Днём и вечером они могут составить до 15—20 м/с и до 25—28 м/с.

Также стало известно, что 18 октября в Удмуртии ожидается мокрый снег, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Гидрометцентр региона.

По прогнозу синоптиков в ночь на 17 октября температура воздуха составит +4…+9 °С, а днём +8…+13 °С. Вечером возможны небольшие дожди. В среду, 18 октября, похолодает до +1…+6 °С. Ожидаются дожди и мокрый снег.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в конце недели в Москве возможны осадки в виде мокрого снега.

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