Тина Канделаки: рада, что многие миллиардеры осознали, что безопаснее всего на Родине

Телеведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, комментируя RT сериал «Бедный олигарх», отметила, что все параллели и инсинуации по поводу того, что какие-то конкретные миллиардеры были взяты как прообраз, — неправда. По её словам, она рада, что многие предприниматели осознали, что безопаснее всего на Родине.

Она отметила, что идея «Бедного олигарха» принадлежит команде телеканала. По её словам, самые популярные проекты на телеканале ТНТ являются сериалами про социальную справедливость с юмором, с улыбкой, с хорошим настроением, а «Бедный олигарх» — в этом случае не исключение.

«Виктор Гнида — это собирательный образ типичного российского олигарха, и лично мне он очень нравится», — заявила она.

По её словам, она всегда придерживалась позиции, что, если российские предприниматели заработали в России свои миллиарды, то они должны их тут и хранить, а не за границей. По её мнению, необходимо платить налоги в России, строить свою Родину и прикладывать усилия к тому, чтобы родная страна была лучшим местом жизни для детей.

«Что уж греха таить, злорадство — это плохое качество, но я рада, что многие олигархи наконец-то осознали, что безопаснее всего на Родине», — отметила она.

По словам Канделаки, в новом сезоне главный герой «Бедного олигарха» будет пытаться «вырваться из Великобритании всеми правдами и неправдами», а также ему придётся посидеть в тюрьме.

Ранее актриса Янина Студилина рассказала о своей роли начинающего адвоката Ольги в сериале «Бедный олигарх».