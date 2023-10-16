Тина Канделаки: рада, что многие миллиардеры осознали, что безопаснее всего на Родине
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Она отметила, что идея «Бедного олигарха» принадлежит команде телеканала. По её словам, самые популярные проекты на телеканале ТНТ являются сериалами про социальную справедливость с юмором, с улыбкой, с хорошим настроением, а «Бедный олигарх» — в этом случае не исключение.
«Виктор Гнида — это собирательный образ типичного российского олигарха, и лично мне он очень нравится», — заявила она.
По её словам, она всегда придерживалась позиции, что, если российские предприниматели заработали в России свои миллиарды, то они должны их тут и хранить, а не за границей. По её мнению, необходимо платить налоги в России, строить свою Родину и прикладывать усилия к тому, чтобы родная страна была лучшим местом жизни для детей.
«Что уж греха таить, злорадство — это плохое качество, но я рада, что многие олигархи наконец-то осознали, что безопаснее всего на Родине», — отметила она.
По словам Канделаки, в новом сезоне главный герой «Бедного олигарха» будет пытаться «вырваться из Великобритании всеми правдами и неправдами», а также ему придётся посидеть в тюрьме.
Ранее актриса Янина Студилина рассказала о своей роли начинающего адвоката Ольги в сериале «Бедный олигарх».