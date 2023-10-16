Узнать больше

Тина Канделаки: рада, что многие миллиардеры осознали, что безопаснее всего на Родине

Короткая ссылка
Телеведущая, продюсер и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, комментируя RT сериал «Бедный олигарх», отметила, что все параллели и инсинуации по поводу того, что какие-то конкретные миллиардеры были взяты как прообраз, — неправда. По её словам, она рада, что многие предприниматели осознали, что безопаснее всего на Родине.
Тина Канделаки: рада, что многие миллиардеры осознали, что безопаснее всего на Родине
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Она отметила, что идея «Бедного олигарха» принадлежит команде телеканала. По её словам, самые популярные проекты на телеканале ТНТ являются сериалами про социальную справедливость с юмором, с улыбкой, с хорошим настроением, а «Бедный олигарх» — в этом случае не исключение.

«Виктор Гнида — это собирательный образ типичного российского олигарха, и лично мне он очень нравится», — заявила она.

По её словам, она всегда придерживалась позиции, что, если российские предприниматели заработали в России свои миллиарды, то они должны их тут и хранить, а не за границей. По её мнению, необходимо платить налоги в России, строить свою Родину и прикладывать усилия к тому, чтобы родная страна была лучшим местом жизни для детей.

«Что уж греха таить, злорадство — это плохое качество, но я рада, что многие олигархи наконец-то осознали, что безопаснее всего на Родине», — отметила она.

По словам Канделаки, в новом сезоне главный герой «Бедного олигарха» будет пытаться «вырваться из Великобритании всеми правдами и неправдами», а также ему придётся посидеть в тюрьме.

Ранее актриса Янина Студилина рассказала о своей роли начинающего адвоката Ольги в сериале «Бедный олигарх».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить