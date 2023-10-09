Актриса Студилина рассказала о своей героине в сериале «Бедный олигарх»

Актриса Янина Студилина рассказала о сериале «Бедный олигарх», в котором она сыграла начинающего адвоката Ольгу.

«Когда получила сценарий, сразу поняла, что мне очень симпатична моя героиня. Ольга — адвокат, молодая, серьёзная, но очень положительная и правильная. Оказавшись в компании бедного олигарха и его дворецкого, она проявляет свою смекалку и, по сути дела, спасает их, за что получает приглашение «сбежать» с ними в следующий сезон», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, съёмки пролетели как одно мгновение. Как отметила Студилина, работа с такими мастерами, как Владимир Сычёв и Максим Лагашкин, доставляла только положительные эмоции.

«С ними работать легко и очень весело. Иногда меня даже спрашивали: «Янина, ну почему ты такая серьёзная?» А у меня роль такая. Ольга всегда очень сконцентрированная, плюс было много текста с юридической терминологией», — добавила актриса.

Ранее актёр народный артист России Виктор Сухоруков в беседе с НСН рассказал о съёмках в комедии Дмитрия Светозарова «Пять процентов», главную роль в которой сыграл Юрий Стоянов.