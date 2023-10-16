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Гастроэнтеролог Кашух заявила о вреде традиционных завтраков для людей с заболеваниями сердца

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Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух выразила мнение, что традиционные завтраки могут быть вредны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, речь идёт о таких блюдах, как яичница с беконом и блины.
Гастроэнтеролог Кашух заявила о вреде традиционных завтраков для людей с заболеваниями сердца
  • Gettyimages.ru
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«Они содержат большое количество «вредного» холестерина и ухудшают состояние сосудов, а также повышают риски сердечно-сосудистых осложнений», — сказала Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, людям с повышенным артериальным давлением рекомендуется употреблять как можно меньше соли, промышленных десертов и сладких напитков.

«В то же время диета для сердечников предполагает большое количество овощей, цельнозерновых круп, рыбы, птицы. Также рекомендуется добавлять в рацион продукты, которые способствуют снижению артериального давления и сердечно-сосудистых рисков», — отметила эксперт.

Как добавила Кашух, завтрак может включать порцию зелени с растительным маслом, орехами и семенами, красную рыбу с подсушенным цельнозерновым хлебом, а также несладкий йогурт или кашу медленной варки.

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