Гастроэнтеролог Кашух заявила о вреде традиционных завтраков для людей с заболеваниями сердца

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух выразила мнение, что традиционные завтраки могут быть вредны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, речь идёт о таких блюдах, как яичница с беконом и блины.

«Они содержат большое количество «вредного» холестерина и ухудшают состояние сосудов, а также повышают риски сердечно-сосудистых осложнений», — сказала Кашух в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, людям с повышенным артериальным давлением рекомендуется употреблять как можно меньше соли, промышленных десертов и сладких напитков.

«В то же время диета для сердечников предполагает большое количество овощей, цельнозерновых круп, рыбы, птицы. Также рекомендуется добавлять в рацион продукты, которые способствуют снижению артериального давления и сердечно-сосудистых рисков», — отметила эксперт.

Как добавила Кашух, завтрак может включать порцию зелени с растительным маслом, орехами и семенами, красную рыбу с подсушенным цельнозерновым хлебом, а также несладкий йогурт или кашу медленной варки.

Ранее психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов Андрей Гуляев в беседе с НСН объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.