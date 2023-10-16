Узнать больше

В Приморье открылась выставка к юбилею Союза художников

Короткая ссылка
В Приморском крае начала работу выставка, посвящённая 85-летию Союза художников региона. В экспозиции представлены 115 работ, созданных в 2022—2023 годах.
В Приморье открылась выставка к юбилею Союза художников
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Приморских художников волнуют разные темы: изменчивость природы, личные отношения между людьми в семье, коллективе, обществе, исторические события и персоналии, характеры наших современников», — заявил председатель Приморского отделения Союза художников Илья Бутусов.

На выставке представлены картины авторов из Владивостока, Уссурийска, Находки и др.

Ранее была представлена образовательная программа Международной выставки-форума «Россия».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить