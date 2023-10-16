В Приморье открылась выставка к юбилею Союза художников

В Приморском крае начала работу выставка, посвящённая 85-летию Союза художников региона. В экспозиции представлены 115 работ, созданных в 2022—2023 годах.

Gettyimages.ru

© Kathrin Ziegler

Об этом сообщает vostokmedia.com. «Приморских художников волнуют разные темы: изменчивость природы, личные отношения между людьми в семье, коллективе, обществе, исторические события и персоналии, характеры наших современников», — заявил председатель Приморского отделения Союза художников Илья Бутусов. На выставке представлены картины авторов из Владивостока, Уссурийска, Находки и др. Ранее была представлена образовательная программа Международной выставки-форума «Россия».