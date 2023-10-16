В Приморье открылась выставка к юбилею Союза художников
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
«Приморских художников волнуют разные темы: изменчивость природы, личные отношения между людьми в семье, коллективе, обществе, исторические события и персоналии, характеры наших современников», — заявил председатель Приморского отделения Союза художников Илья Бутусов.
На выставке представлены картины авторов из Владивостока, Уссурийска, Находки и др.
Ранее была представлена образовательная программа Международной выставки-форума «Россия».