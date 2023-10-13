В Москве пройдут показы фильмов Чарли Чаплина
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
В программу «Чаплин в кино» вошли избранные фильмы артиста, среди которых «Цирк», «Малыш», «Огни большого города», «Золотая лихорадка», «Новые времена», «Мсье Верду», «Парижанка», «Пилигрим», «Собачья жизнь» и другие.
Ранее сообщалось, что сербский режиссёр Эмир Кустурица может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» на территории Краснодарского края.