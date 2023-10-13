В Москве пройдут показы фильмов Чарли Чаплина

В кинотеатрах сети «Москино» с 14 октября по 18 ноября 2023 года пройдут показы фильмов Чарли Чаплина. Ленты покажут на языке оригинала с субтитрами на русском языке.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В программу «Чаплин в кино» вошли избранные фильмы артиста, среди которых «Цирк», «Малыш», «Огни большого города», «Золотая лихорадка», «Новые времена», «Мсье Верду», «Парижанка», «Пилигрим», «Собачья жизнь» и другие.

Ранее сообщалось, что сербский режиссёр Эмир Кустурица может снять часть своего следующего фильма по мотивам романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» на территории Краснодарского края.