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На ВДНХ проведут день семейной цифровой грамотности

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На ВДНХ в павильоне «Умный город» 14 октября проведут день семейной цифровой грамотности. Мероприятие организовано в рамках всероссийской акции «Цифровой диктант — 2023». Вход будет бесплатным.
На ВДНХ проведут день семейной цифровой грамотности

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Для города важно, чтобы москвичи ориентировались во всём многообразии цифровых сервисов и понимали, как применять их в различных, даже нестандартных жизненных ситуациях», — заявили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

В ведомстве также отметили, что активно пользуясь интернетом, надо иметь представление об информационной безопасности и уметь грамотно распоряжаться своими личными данными, чтобы не попасться на уловки мошенников.

Гости смогут проверить свои знания в digital-сфере с 10:00 до 18:00. Также для посетителей подготовлены экскурсии по обновлённой мультимедийной экспозиции павильона «Умный город» и тематические интерактивные зоны.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ начали тестировать канатную дорогу.

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