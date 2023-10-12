На ВДНХ проведут день семейной цифровой грамотности
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Для города важно, чтобы москвичи ориентировались во всём многообразии цифровых сервисов и понимали, как применять их в различных, даже нестандартных жизненных ситуациях», — заявили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
В ведомстве также отметили, что активно пользуясь интернетом, надо иметь представление об информационной безопасности и уметь грамотно распоряжаться своими личными данными, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Гости смогут проверить свои знания в digital-сфере с 10:00 до 18:00. Также для посетителей подготовлены экскурсии по обновлённой мультимедийной экспозиции павильона «Умный город» и тематические интерактивные зоны.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ начали тестировать канатную дорогу.