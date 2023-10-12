В Кировской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 20 м/с
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Метеопредупреждение опубликовано на официальном сайте Главного управления МЧС России по региону, сообщает progorod43.
По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём и вечером 12 октября, ночью и утром 13 октября местами по региону ожидается усиление южного и юго-западного ветра. Порывы будут достигать 15—20 м/с.
Накануне сообщалось, что в Свердловской области объявили чрезвычайную пожарную опасность.