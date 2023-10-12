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В Кировской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 20 м/с

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В Кировской области 12 и 13 октября объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 15—20 м/с.
В Кировской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 20 м/с
  • Gettyimages.ru
  • © David Davies/PA Images

Метеопредупреждение опубликовано на официальном сайте Главного управления МЧС России по региону, сообщает progorod43.

По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём и вечером 12 октября, ночью и утром 13 октября местами по региону ожидается усиление южного и юго-западного ветра. Порывы будут достигать 15—20 м/с.

Накануне сообщалось, что в Свердловской области объявили чрезвычайную пожарную опасность.

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