В Кировской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 20 м/с

В Кировской области 12 и 13 октября объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 15—20 м/с.

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Метеопредупреждение опубликовано на официальном сайте Главного управления МЧС России по региону, сообщает progorod43. По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём и вечером 12 октября, ночью и утром 13 октября местами по региону ожидается усиление южного и юго-западного ветра. Порывы будут достигать 15—20 м/с. Накануне сообщалось, что в Свердловской области объявили чрезвычайную пожарную опасность.