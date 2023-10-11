В Свердловской области объявили чрезвычайную пожароопасность
- РИА Новости
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Уральское УГМС.
В целом в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и снег. Ветер до 3—8 м/с, днём порывы могут достигать 14 м/с.
Температура воздуха составит -2...+3 °С ночью, на севере до -5 °С. Днём +2...+7 °С.
Также стало известно, что усиление ветра до 19 м/с ожидается в Нижегородской области в течение суток 12 октября, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Жителям советуют не приближаться к линиям электропередачи, деревьям, лёгким постройкам и ветхим конструкциям.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.