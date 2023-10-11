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В Свердловской области объявили чрезвычайную пожароопасность

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В Свердловской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Она продлится по меньшей мере до 12 октября.
В Свердловской области объявили чрезвычайную пожароопасность
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Уральское УГМС.

В целом в регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и снег. Ветер до 3—8 м/с, днём порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха составит -2...+3 °С ночью, на севере до -5 °С. Днём +2...+7 °С.

Также стало известно, что усиление ветра до 19 м/с ожидается в Нижегородской области в течение суток 12 октября, передаёт newsnn.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Жителям советуют не приближаться к линиям электропередачи, деревьям, лёгким постройкам и ветхим конструкциям.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

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