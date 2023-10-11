В Ульяновской области ожидается усиление ветра до 22 м/с
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
По прогнозу, днём в четверг, 12 октября, с сохранением ночью в пятницу, 13 октября, возможно усиление юго-западного ветра. Порывы могут достигать 22 м/с.
Ветер усилится и в Удмуртии, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС. Днём в четверг и в ночь на пятницу порывы будут достигать 15—20 м/с.
Жителям советуют соблюдать меры предосторожности.
Ранее доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал об особенностях нынешней погоды в Татарстане.