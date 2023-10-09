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Метеоролог Аухадеев заявил о возвращении погоды в Татарстане к климатической норме

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Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал об особенностях нынешней погоды в Татарстане.
Метеоролог Аухадеев заявил о возвращении погоды в Татарстане к климатической норме
  • РИА Новости

В беседе с inkazan.ru он заявил, что за последние сутки температура воздуха в регионе действительно понизилась.

«Это не аномальный холод, это климатическая норма. Для этого периода она находится в районе +7 °С, у нас, возможно, на пару градусов ниже», — пояснил эксперт.

Как отметил Аухадеев, в настоящее время ночные температуры в республике ниже 0 °С, в связи с чем на востоке выпал снег, но он «обречён растаять».

«В отдельных районах осадки могут быть в виде снега, потому что сейчас наверху на высоте в полтора километра температура у нас -5 °С. Таким образом осадки могут быть кристаллическими», — добавил он.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что на погоду в ряде регионов России в ближайшие дни будет влиять масштабный циклон из северной Атлантики.

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