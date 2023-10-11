Продюсер Балдин заявил о росте интереса россиян к отечественной музыке

Генеральный продюсер аудиосервиса «Звук» Сергей Балдин заявил, что интерес россиян к отечественной музыке заметно вырос.

«Количество русскоязычной музыки и так было немаленькое, а в последнее время её стало ещё больше. Я бы не назвал это импортозамещением, это органический процесс. Русскую музыку на территориях, где говорят по-русски, слушают больше, чем какую-либо другую», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, на данный момент чарты на 90% состоят из отечественной музыки.

«Мы с коллегами считали: объём потребления русскоязычной музыки порядка 75%, а 25% — нерусской музыки. В 2005 году ситуация была другая: примерно 50 на 50», — отметил Балдин.

Ранее музыкант Владимир Шахрин заявил, что группа «Чайф» придумала первое празднование своего дня рождения на пятилетие коллектива.