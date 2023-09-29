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Владимир Шахрин рассказал, как группа «Чайф» празднует день рождения

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Музыкант Владимир Шахрин заявил, что группа «Чайф» придумала первое празднование своего дня рождения на пятилетие коллектива.
Владимир Шахрин рассказал, как группа «Чайф» празднует день рождения
  • РИА Новости

«Сегодня мы отмечаем 38-летие «Чайфа», а первое празднование мы придумали на пятилетие группы. Тогда только появился первый фан-клуб группы «Чайф», для первых членов этого фан-клуба мы устроили историю, которая называлась «Чайфана». Это было чаепитие в небольшом кафе в Екатеринбурге рядом с нашей репетиционной базой», — рассказал он в беседе с НСН.

По его словам, на десятилетие группы музыканты отправились в первый большой тур.

Как отметил Шахрин, день рождения коллектива отмечается 29 сентября, поскольку это дата первого концерта, когда они вышли на публику именно с названием «Чайф».

Ранее сообщалось, что «Наше Радио» проведёт большой юбилейный концерт по случаю своего 25-летия. Он состоится на «ЦСКА Арене» 9 декабря.

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