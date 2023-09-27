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Юбилейный концерт в честь 25-летия «Нашего радио» пройдёт в Москве 9 декабря

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«Наше Радио» проведёт большой юбилейный концерт по случаю своего 25-летия. Он состоится на «ЦСКА Арене» 9 декабря.

Об этом сообщает НСН.

В числе приглашённых артистов заявлены «ЧАЙФ», Lumen, The Hatters, «Пикник», «Чиж&Co».

«Мы готовим очень душевную программу на праздничный концерт 9 декабря на «ЦСКА Арене» и уверены, что все наши гости проникнутся теплотой нашего праздника и получат огромное удовольствие от общения с любимыми музыкантами!» — прокомментировал программный директор радиостанции Игорь Паньков.

Билеты на мероприятие уже есть в продаже, их можно приобрести на сайте Nashe.ru.

Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 сентября в Москве открылся VI Большой Детский фестиваль.

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