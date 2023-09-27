Юбилейный концерт в честь 25-летия «Нашего радио» пройдёт в Москве 9 декабря
Об этом сообщает НСН.
В числе приглашённых артистов заявлены «ЧАЙФ», Lumen, The Hatters, «Пикник», «Чиж&Co».
«Мы готовим очень душевную программу на праздничный концерт 9 декабря на «ЦСКА Арене» и уверены, что все наши гости проникнутся теплотой нашего праздника и получат огромное удовольствие от общения с любимыми музыкантами!» — прокомментировал программный директор радиостанции Игорь Паньков.
Билеты на мероприятие уже есть в продаже, их можно приобрести на сайте Nashe.ru.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 17 сентября в Москве открылся VI Большой Детский фестиваль.