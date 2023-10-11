Уральские театры отправили в ДНР сценическое оборудование и реквизит

Свердловские театры и филармония отправили в ДНР сценическое оборудование, музыкальные инструменты, реквизит и костюмы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный портал Свердловской области.

«Всего передаётся более 50 единиц оборудования, причём наши учреждения и учреждения Макеевки постоянно были на связи, согласовывали списки гуманитарки. Донецкие коллеги получат именно то, что им необходимо», — заявил заместитель министра культуры области Сергей Радченко.

Среди участников акции — Свердловский театр музкомедии, Театр эстрады и драматический театр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион принимает активное участие в работе по восстановлению новых регионов, в том числе Донбасса.