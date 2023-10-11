Узнать больше

Уральские театры отправили в ДНР сценическое оборудование и реквизит

Короткая ссылка
Свердловские театры и филармония отправили в ДНР сценическое оборудование, музыкальные инструменты, реквизит и костюмы.
Уральские театры отправили в ДНР сценическое оборудование и реквизит
  • Gettyimages.ru
  • © Jaap2

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информационный портал Свердловской области.

«Всего передаётся более 50 единиц оборудования, причём наши учреждения и учреждения Макеевки постоянно были на связи, согласовывали списки гуманитарки. Донецкие коллеги получат именно то, что им необходимо», — заявил заместитель министра культуры области Сергей Радченко.

Среди участников акции — Свердловский театр музкомедии, Театр эстрады и драматический театр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион принимает активное участие в работе по восстановлению новых регионов, в том числе Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить