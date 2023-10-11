В Петербурге предупредили об усилении ветра до 23 м/с 12 октября

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Петербурге в четверг, 12 октября.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Ожидается ветреная погода, порывы могут достигать 23 м/с.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются и в Оренбургской области, передаёт RIA56. Днём 12 октября на западе региона прогнозируется усиление ветра с порывами до 17 м/с.

Ранее доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев рассказал об особенностях нынешней погоды в Татарстане.