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В Москве предупредили о ветре с порывами до 20 м/с с вечера среды

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Вечером 11 октября в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с, которое продлится до следующего дня.
В Москве предупредили о ветре с порывами до 20 м/с с вечера среды
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы призвали местных жителей быть внимательными в непогоду, не стоять под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 21:00 и завтра, 12 октября, в столице ожидается усиление ветра с порывами 15—20 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура воздуха в столице составит до +8°С, однако вечером пойдёт дождь.

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