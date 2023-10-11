В Москве предупредили о ветре с порывами до 20 м/с с вечера среды

Вечером 11 октября в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с, которое продлится до следующего дня.

В Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы призвали местных жителей быть внимательными в непогоду, не стоять под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними.

«По прогнозам синоптиков, сегодня после 21:00 и завтра, 12 октября, в столице ожидается усиление ветра с порывами 15—20 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура воздуха в столице составит до +8°С, однако вечером пойдёт дождь.