Тишковец: в Москве ожидается погожий день, вечером пойдёт дождь
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, большую часть дня 11 октября характер погоды в столице будет определяться северо-западной периферией антициклона, из-за чего день будет относительно погожим.
При этом температура воздуха днём в Москве составит +6...+8°С, по области — +4...+9°С, добавил Тишковец.
«Вечером, после 21:00—22:00, с приближением тёплого атмосферного фронта усилится ветер, небо нахмурится, и начнутся дожди», — отметил он.
Ранее телеканал «360» сообщил, что сентябрь в Московской области назвали самым тёплым в истории метеонаблюдений.
Из 30 дней 23 были солнечными, а температура воздуха сохранялась на уровне выше +20 °С. В течение шести дней показатели достигали +25 °С.