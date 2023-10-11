Тишковец: в Москве ожидается погожий день, вечером пойдёт дождь

В Москве ожидается погожий день с температурой до +8°С, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, большую часть дня 11 октября характер погоды в столице будет определяться северо-западной периферией антициклона, из-за чего день будет относительно погожим.

При этом температура воздуха днём в Москве составит +6...+8°С, по области — +4...+9°С, добавил Тишковец.

«Вечером, после 21:00—22:00, с приближением тёплого атмосферного фронта усилится ветер, небо нахмурится, и начнутся дожди», — отметил он.

Ранее телеканал «360» сообщил, что сентябрь в Московской области назвали самым тёплым в истории метеонаблюдений.

Из 30 дней 23 были солнечными, а температура воздуха сохранялась на уровне выше +20 °С. В течение шести дней показатели достигали +25 °С.