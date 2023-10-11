Узнать больше

Тишковец: в Москве ожидается погожий день, вечером пойдёт дождь

Короткая ссылка
В Москве ожидается погожий день с температурой до +8°С, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец: в Москве ожидается погожий день, вечером пойдёт дождь
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, большую часть дня 11 октября характер погоды в столице будет определяться северо-западной периферией антициклона, из-за чего день будет относительно погожим.

При этом температура воздуха днём в Москве составит +6...+8°С, по области — +4...+9°С, добавил Тишковец.

«Вечером, после 21:00—22:00, с приближением тёплого атмосферного фронта усилится ветер, небо нахмурится, и начнутся дожди», — отметил он.

Ранее телеканал «360» сообщил, что сентябрь в Московской области назвали самым тёплым в истории метеонаблюдений.

Из 30 дней 23 были солнечными, а температура воздуха сохранялась на уровне выше +20 °С. В течение шести дней показатели достигали +25 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить