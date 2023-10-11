Узнать больше

Уральский филармонический оркестр выступил в аэропорту Екатеринбурга

Короткая ссылка
Музыканты Свердловской филармонии дали небольшой концерт в аэропорту Кольцово перед вылетом на гастроли.
Уральский филармонический оркестр выступил в аэропорту Екатеринбурга
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу филармонии.

Как рассказали представители музыкантов, мини-выступление устроили в зоне регистрации перед вылетом в большой концертный тур по городам России.

Музыканты посетят Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Ульяновск, Киров и Пермь.

В программе гастролей Свердловской филармонии — произведения русской и советской классики под управлением главного дирижёра оркестра Дмитрия Лисса.

Ранее сообщалось, что международный джаз-фестиваль «Евразия» состоится в Оренбурге 13—14 октября. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить