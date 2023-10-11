Уральский филармонический оркестр выступил в аэропорту Екатеринбурга
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу филармонии.
Как рассказали представители музыкантов, мини-выступление устроили в зоне регистрации перед вылетом в большой концертный тур по городам России.
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Ранее сообщалось, что международный джаз-фестиваль «Евразия» состоится в Оренбурге 13—14 октября.