Уральский филармонический оркестр выступил в аэропорту Екатеринбурга

Музыканты Свердловской филармонии дали небольшой концерт в аэропорту Кольцово перед вылетом на гастроли.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу филармонии.

Как рассказали представители музыкантов, мини-выступление устроили в зоне регистрации перед вылетом в большой концертный тур по городам России.

Музыканты посетят Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Ульяновск, Киров и Пермь.

В программе гастролей Свердловской филармонии — произведения русской и советской классики под управлением главного дирижёра оркестра Дмитрия Лисса.

Ранее сообщалось, что международный джаз-фестиваль «Евразия» состоится в Оренбурге 13—14 октября.