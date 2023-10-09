Международный джаз-фестиваль пройдёт 13—14 октября в Оренбурге
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
«Он очень любил Оренбург и оренбуржцев, был убеждён, что таких зрителей — открытых джазу и человеческому общению — мало где встретишь», — заявила худрук фестиваля Татьяна Саульская.
Среди участников — группа «Федулова», Феликс Лахути, трио «Второе приближение», Вадим Эйленкриг и Eilenkrig Crew.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области состоится праздник «Дни оренбургского пухового платка», он пройдёт с 9 по 15 октября.