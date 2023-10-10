В Подмосковье расчистили 163 водоёма в рамках программы «100 прудов и озёр»
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Наше Подмосковье — это красивая природа, живописные места, которые любят наши жители и гости. Для нас очень важно всё это сохранить, поэтому два года назад мы приняли программу «100 прудов и озёр», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.
По его словам, подмосковные водоёмы ежегодно посещают около 15 млн человек.
«Для благоустройства мы в первую очередь выбирали те места, которые особенно дороги жителям. Каждый мог оставить свой голос на портале «Добродел», — цитирует Воробьёва «Радио 1».
На водных объектах проводили комплекс мероприятий по сбору мусора со дна и ряски с поверхности.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на территории Сосновского лесничества высадили более 12 тыс. сеянцев сосны в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».