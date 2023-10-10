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В Подмосковье расчистили 163 водоёма в рамках программы «100 прудов и озёр»

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В Московской области завершили программу «100 прудов и озёр», в рамках которой специалисты расчистили 163 водоёма, в том числе 40 объектов в 2023 году.
В Подмосковье расчистили 163 водоёма в рамках программы «100 прудов и озёр»
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Наше Подмосковье — это красивая природа, живописные места, которые любят наши жители и гости. Для нас очень важно всё это сохранить, поэтому два года назад мы приняли программу «100 прудов и озёр», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

По его словам, подмосковные водоёмы ежегодно посещают около 15 млн человек.

«Для благоустройства мы в первую очередь выбирали те места, которые особенно дороги жителям. Каждый мог оставить свой голос на портале «Добродел», — цитирует Воробьёва «Радио 1».

На водных объектах проводили комплекс мероприятий по сбору мусора со дна и ряски с поверхности.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на территории Сосновского лесничества высадили более 12 тыс. сеянцев сосны в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».

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